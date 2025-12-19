Duas pessoas morrem após acidente entre carro e caminhonete em rodovia de Palmeira D’Oeste 

O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (18), na Rodovia Dr. Euphly Jalles (SP-563). As causas do acidente serão investigadas.

Duas pessoas morreram na tarde desta quinta-feira (18.dez) em um acidente na Rodovia Dr. Euphly Jalles (SP-563), em Palmeira D’Oeste/SP.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam em um carro que bateu de frente contra uma caminhonete. Os dois ocupantes do automóvel não resistiram aos ferimentos. Os óbitos foram constatados no local.

Os dois ocupantes da caminhonete tiveram ferimentos e foram socorridos. O estado de saúde deles não foi divulgado até a última atualização desta reportagem.

As causas do acidente serão investigadas.

*Com informações do g1