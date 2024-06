Inverno começa nesta quinta-feira e será mais quente que a média 

Conforme dados do Climatempo é estimado que o inverno de 2024 não deve trazer extremos de calor e frio.

A região noroeste paulista está pronta para se despedir do outono e embarcar no inverno que começa oficialmente nesta quinta-feira (20.jun), às 17h51. Nessa data, conhecida como solstício de inverno, será também o dia mais curto do ano. Isso significa que o hemisfério sul chegou ao ponto máximo mais distante do sol e, por isso, as temperaturas tendem a ficar mais baixas. A estação vai durar até o dia 22 de setembro, às 9h44, quando o inverno se despede para dar lugar à primavera.

No entanto, segundo a Climatempo, para este inverno, a formação e gradual intensificação de um novo episódio do fenômeno La Niña terá influência no padrão de temperatura e de precipitação no decorrer da estação neste ano.

Os primeiros efeitos serão mais evidentes no que se refere à umidade baixa. O tempo seco persistente também favorecerá prováveis ondas de calor entre agosto e outubro. Até lá, o frio pouco intenso deve prevalecer em grande parte do Brasil.

Na prática, segundo um levantamento feito pelo Climatempo, a previsão será de 3°C acima da média na estação. É esperado que o inverno deste ano seja mais quente para a maior parte do Brasil. Em comparação a 2023, a estação terá temperaturas mais altas nos estados centrais do Brasil, um pouco mais frio no Norte e no extremo Sul do país.

“Apesar da expectativa de mais episódios de passagem de ar polar pelo país do que no ano passado, o inverno terá menos frio do que o normal até na Região Sul. As massas de ar frio devem ser mais frequentes entre agosto e setembro”, diz Josélia Pegorim, meteorologista do Climatempo.

La niña

O El Niño, também conhecido pelo aquecimento anormal das águas do Pacífico Equatorial, marcado por causar secas no Norte e Nordeste e enchentes na região Sul, chegou ao fim, com a possível formação do fenômeno La Niña no segundo semestre deste ano.

O La Niña, por outro lado, consiste na diminuição da temperatura da superfície das águas do Oceano Pacífico Tropical Central e Oriental. De acordo com a análise do Inmet, a probabilidade é de que o fenômeno começa oficialmente entre os meses de junho e agosto.

Os efeitos do fenômeno no Brasil são as tendências de chuvas acima da média, em áreas das regiões Norte e Nordeste, e abaixo da média, nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul a partir de outubro.