Aluno encontra escorpião na merenda escolar em General Salgado

Em nota, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) informou que lamenta o ocorrido: “Logo após ter conhecimento do fato, a equipe gestora da escola retirou e higienizou os utensílios da cozinha. Os responsáveis pelo aluno que identificou o caso foram chamados para esclarecimentos. As informações serão repassadas aos demais funcionários da unidade”, diz a nota.