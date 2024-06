Música: Escola Municipal de Artes realiza audições de encerramento do 1º semestre

Apresentações serão realizadas nesta quarta, quinta e sexta-feira, a partir das 20h, no Centro de Convenções.

Os alunos da Escola Municipal de Artes “João Cornachione – Oscarito”, da Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga, convidam toda a população para as audições de encerramento do primeiro semestre de 2024. As apresentações serão realizadas na quarta (19.jun) e quinta-feira (20), a partir das 20h, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, localizado na Av. dos Bancários, nº 3299, no bairro Jardim Alvorada.

Na quarta-feira, os músicos levam ao palco apresentações de flautas, violino, viola, violoncelo, contrabaixo e orquestra. Já na quinta, os alunos encerram as audições com percussão/bateria, piano e violão.

“É com muita satisfação que concluímos mais um semestre de aprendizado em nossa Escola de Artes. Votuporanga é um uma cidade multicultural e com grandes talentos. Fica aqui o meu convite para que todos prestigiem as audições e incentivem nossos artistas locais”, destaca a secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva.

Canto Coral

Ainda falando em talentos da Escola de Artes, na sexta-feira (21), o Coral Canto Livre leva ao público um espetáculo gratuito, inspirado no festival Rock in Rio, a partir das 20h15, também no Centro de Convenções.

Sob regência de Marcio Zarsi, a apresentação tem 16 canções nacionais que mostram que o festival ultrapassa as fronteiras do Rock e, desde sua primeira edição, em 1985, abre portas para outros estilos musicais. Serão homenageados diversos nomes da música nacional como Roupa Nova, Legião Urbana, Ney Matogrosso, Hyldon, Paralamas do Sucesso, Cidade Negra, Clube da Esquina, entre outros.

O coral Canto Livre é formado por 45 cantores, teve início em 2011 e já montou diversos espetáculos. Dentre eles, destacam-se Grande Circo Humano, Migrantes, Daqui só se leva o amor, Casa Cheia, Noites de Junho e Quem já foi ou ainda é criança.

Matrículas abertas

E para quem também deseja ingressar no universo da música e desenvolver o seu talento, as matrículas para o segundo semestre na Escola Municipal estão abertas e seguem até o dia 5 de julho.

Cursos:

Violão (a partir dos 10 anos)

Violino (10 a 13 anos)

Viola de Arco (a partir de 14 anos)

Violoncelo (a partir de 14 anos)

Contrabaixo Acústico (a partir de 15 anos)

Flauta-doce – iniciação musical (de 8 a 10 anos)

Percussão popular – incluindo bateria (de 10 a 17 anos)

Teatro – iniciação (a partir de 12 anos)

Clarinete – (a partir de 12 anos)

Inscrições presencialmente na escola, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua São Paulo, nº 3546, Patrimônio Velho (anexo à Concha Acústica). Mais informações pelo telefone (17) 3422-4288.