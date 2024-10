Deputado Carlão Pignatari participa de homenagem a atletas paralímpicos na Alesp 

Mizael Conrado, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, recebeu Colar de Honra ao Mérito Legislativo.

O deputado Carlão Pignatari participou, nesta segunda-feira (14.out), na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, da Sessão Solene que homenageou os atletas paralímpicos paulistas e o atual presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, o ex-atleta Mizael Conrado. O parlamentar ressaltou a excelente campanha do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, encerrado no último mês, e a atuação de cada atleta na competição, com muita garra, força e determinação.

“O Brasil Paralímpico sempre foi e sempre será campeão graças aos nossos atletas de excelência. Cada um, na sua condição, com força, garra e determinação, tem levado o nosso esporte paralímpico para o mais alto nível, de alto rendimento. Parabenizo a cada um de vocês e também ao Comitê Paralímpico Brasileiro, representado pelo presidente Mizael Conrado, nosso homenageado com o Colar de Honra ao Mérito Legislativo”, afirmou o deputado Carlão Pignatari.

A atleta Rebeca de Souza Silva, medalhista de ouro no judô feminino na categoria acima de 70kg nos Jogos Paralímpicos de Paris, recebeu homenagem na Sessão Solene representando os demais atletas. Ela agradeceu a honraria, assim como Mizael Conrado. O secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, também participou da Sessão Solene, assim como representantes da Prefeitura de São Paulo e outros parlamentares da Alesp.

Atividade parlamentar

Na última semana, o deputado Carlão Pignatari se encontrou com atletas paralímpicos da cidade de Votuporanga, de forma a incentivar as práticas esportivas. Na sexta-feira (11), inclusive, foi celebrado o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física. O parlamentar se colocou à disposição para lutar por políticas públicas que auxiliem os atletas e incentivem a prática de esportes por pessoas com deficiência. “Já temos o exemplo e agora podemos avançar ainda mais”, disse.

Já no mês passado, a estação Jabaquara do metrô foi renomeada para Jabaquara-Comitê Paralímpico Brasileiro, em homenagem aos atletas paralímpicos e ao Comitê Paralímpico Brasileiro. A mudança de nome foi oficializada pelo governador Tarcísio de Freitas, em reconhecimento à parceria entre o comitê e o governo paulista na gestão do CTPB (Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro), considerado um dos melhores do mundo e que fica no Parque Fontes do Ipiranga.

