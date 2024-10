DIG identifica motorista que atropelou e matou ciclista em Votuporanga 

Marcos Eduardo Rocha Fonseca, de 26 anos, foi atingido na Vicinal Ângelo Comar, no trecho que liga Votuporanga/SP à Parisi/SP, na noite do último sábado, 21 de setembro. Suspeito, de 53 anos, que fugiu após o acidente, confessou que dirigia no momento do acidente.

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) da Polícia Civil de Votuporanga/SP, deflagrou na manhã da última sexta-feira (11.out), uma operação para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa do motorista que atropelou e matou o ciclista Marcos Eduardo Rocha Fonseca, de 26 anos, na Vicinal Ângelo Commar, no trecho que liga Votuporanga à Parisi/SP, na noite do último sábado, 21 de setembro.

A ação da Polícia Civil é resultado de criterioso trabalho de investigação, uma vez que o autor do atropelamento fugiu logo após o acidente e não foi identificado. Após a identificação do indivíduo de 53 anos, como suspeito de conduzir o SUV importado, de cor branca, envolvido no acidente que resultou na morte do pedreiro, a DIG representou pelo mandado de busca e apreensão do carro.

Questionado, o indivíduo confessou estar dirigindo o veículo no momento do atropelamento. O veículo foi apreendido e passará por exame pericial, enquanto o suspeito segue à disposição para maiores esclarecimentos.

Relembre o caso

De acordo com o apurado pelo Diário à época, Marcos Eduardo Rocha Fonseca seguia pela vicinal no sentido Parisi/Votuporanga, quando, nas proximidades do Centro de Eventos Helder Galera foi atingido por um veículo, que seguia na mesma mão de direção.

Com a violência do impacto, o pedreiro foi arremessado ao solo, sofrendo ferimentos graves e o motorista que provocou o acidente fugiu sem prestar socorro.

Em seguida, motoristas que transitavam pela via e presenciaram o acidente, acionaram o Corpo de Bombeiros e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que socorreram a vítima em estado grave até o pronto-socorro da Santa Casa de Votuporanga, de onde, Marcos foi transferido para o Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP. Contudo, apesar dos esforços, Marcos não resistiu e morreu. A família do pedreiro, que era casado e deixou uma filha de apenas um ano de idade, em um gesto de nobreza, autorizou a doação de todos os órgãos do rapaz para ajudar a salvar outras vidas.

