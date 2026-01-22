Inscrições para Escola de Eletricistas em Votuporanga encerram dia 30 de janeiro

Projeto oferece capacitação profissional gratuita para moradores da área de atuação da Neoenergia Elektro.

A Neoenergia Elektro está com inscrições abertas para 27 vagas na Escola de Eletricistas de Votuporanga/SP. Podem se candidatar homens e mulheres a partir dos 18 anos de idade (veja demais requisitos abaixo). As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de janeiro, pelo link: https://www.neoenergia.com/pt/escola-de-eletricistas

A Escola de Eletricistas visa qualificar novos profissionais para atuar em redes de distribuição de energia elétrica. A iniciativa, cuja formação é realizada por meio de uma parceria entre a Neoenergia Elektro e a Fundação de Apoio à Tecnologia (FAT), oferece capacitação profissional gratuita contribuindo com a qualificação e o ingresso no mercado de trabalho.

As aulas são divididas em duas etapas, começando pela parte teórica em formato remoto. As aulas práticas são presenciais, em campos de postes, seguindo os protocolos de saúde e segurança. Ao final do curso, todos os/as profissionais formados/as têm possibilidade de ser contratados/as, ingressando como colaboradores/as da Neoenergia, onde terão a oportunidade de desenvolver carreira.

A Escola de Eletricistas da Neoenergia é pioneira no setor, ao criar turmas para mulheres, a fim de promover a diversidade e a inclusão, e é reconhecida como exemplo global de um dos Princípios de Empoderamento das Mulheres pelo WeEmpower, programa da ONU Mulheres junto à Organização Internacional do Trabalho (OIT) e à União Europeia.

Requisitos