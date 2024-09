Antigomobilismo: “9º Encontro de Carros Antigos” será neste sábado e domingo no Parque da Cultura

Programação contará com atrações musicais, praça de alimentação, feira de artesanato e muito mais; Cinema, Museu e Biblioteca Municipais também terão ações culturais.

Neste sábado (28.set) e domingo (29), a partir das 15h, o Parque da Cultura será palco para os apaixonados do Antigomobilismo, com a realização do “9º Encontro de Carros Antigos” que contará com uma exposição de aproximadamente 200 automóveis históricos dos mais variados modelos que marcaram épocas e gerações. Interessados em participar deverão realizar inscrição no dia e local do evento, mediante doação de dois quilos de alimento não perecível que serão doados ao Fundo Social da Prefeitura e, ao final, receberão certificados de participação.

A programação do evento, organizado pelo Vintage Club e Fusca Clube Votuporanga, conta ainda com participação do grupo de motos, atrações musicais, praça de alimentação com food trucks, feira de artesanato, espaço playground, brinquedoteca e mercado de pulgas, onde os visitantes poderão conferir uma variedade de expositores com miniaturas, objetos antigos e curiosidades.

Biblioteca, Museu e Cinema

Além do encontro automobilístico, a população também poderá curtir momentos de lazer e diversão em outros espaços do Parque da Cultura, como a Biblioteca e Museu que funcionarão, no sábado e domingo, das 15h às 20h através de exposições de artistas contemplados pelo Edital Bolsa Cultura e do Pontos Mis. No piso térreo será realizada oficina de Mandala, a partir das 14h.

A sala de cinema cultural exibirá no sábado, às 15h30, a Sessão Azul com o filme “Madagascar” e, em seguida, a partir das 17h30, será o filme “A Família Addams”. No dia seguinte, domingo, haverá exibição de três filmes produzidos por artistas locais com interpretação em Libras, projeto contemplado através da Lei Paulo Gustavo.

Programação musical

O bom e velho rock and roll será o ritmo predominante nas apresentações musicais. No sábado, às 18h, a abertura será com a Banda Danza e depois às 21h, será a vez de RafaElvis subir no palco com uma performance do cantor Elvis Presley; no dia seguinte, domingo, a programação inicia às 10h com a tradicional Banda Zequinha de Abreu; a partir das 11h30 haverá a apresentação do Coral do IDAV (Instituto do Deficiente Áudio Visual de Votuporanga); logo após, ao meio-dia, o show é com Canevettes Rock’n Roll Band; 14h será a vez de Bran Fernandes; a cantora Monara se apresentará às 17h; e finalizando, a cantora Laura Moon subirá ao palco às 20h.

