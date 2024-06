Infraestrutura: Prefeitura autoriza interligação dos bairros São Cosme e Jardim Universitário 

O prefeito Jorge Seba (PSD) também assinou o início do recapeamento da Av. Emílio Arroyo Hernandes, no Pozzobon. Ao todo serão investidos cerca de R$ 7,5 milhões com recursos estaduais e municipais.

O prefeito Jorge Seba (PSD) assinou, na tarde desta sexta-feira (14.jun), a autorização para dar início a duas obras de infraestrutura para Votuporanga/SP. Participaram do ato, o deputado estadual, Carlão Pignatari (PSDB); o presidente da Câmara Municipal, Daniel David (MDB), os vereadores Emerson Pereira (PSD), Missionária Edinalva (PSD) e Jura (PSB), a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba; o vice-prefeito Cabo Valter (MDB), e equipes técnicas da Prefeitura de Votuporanga e da Saev Ambiental.

Interligação entre São Cosme e Jardim Universitário

A primeira obra é a interligação dos bairros Jardim Universitário e São Cosme, projeto que será executado com cerca de R$ 4,8 milhões de recursos da Saev Ambiental e que se trata da construção de uma barragem de recebimento, amortecimento e equalização das águas de chuvas, no entorno do Córrego Marinheiro, no trecho localizado à montante da Represa Municipal “Prefeito Luiz De Haro”.

Concluída a construção desta barragem, a obra seguirá para a etapa de asfalto, calçamento e iluminação que resultarão em melhorias na mobilidade urbana, criando, assim, uma grande via no entorno do linhão, ligando toda a região norte a leste da cidade.

Recapeamento da Av. Emílio Arroyo Hernandes

A segunda obra que o prefeito autorizou é o recape da Avenida Emílio Arroyo Hernandes, no trecho onde ela está sendo revitalizada. Com apoio do Secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, Jorge Seba conquistou R$ 5 milhões de recurso para recapeamento e iluminação desta obra de revitalização da Avenida. “Esse valor foi dividido em duas partes para executar essas duas obras diferentes, porém, no mesmo local. Neste momento, estamos dando início ao recapeamento e, posteriormente, licitaremos a parte de iluminação. Só para esta obra de recapeamento estamos investindo cerca de R$ 2,7 milhões, sendo R$ 2,5 do Estado e o restante do Município”, disse o prefeito.

Atualmente, a obra de revitalização da Avenida Emílio Arroyo Hernandes está na fase de modernização do calçamento de toda a extensão da via. Esta etapa foi dividida por trechos para causar menos transtornos aos comerciantes e moradores. A obra de revitalização da avenida pretende ampliar em cerca de 50% o número de vagas de estacionamento, além de corrigir diversas situações de acessibilidade. O objetivo é oferecer áreas de convívio para dar beleza e funcionalidade à avenida, melhorando a visibilidade do comércio daquela região.

Em sua fala, o deputado estadual Carlão Pignatari falou sobre o crescimento da cidade e a importância de obras como essas e também ressaltou a união entre os Poderes Executivo e Legislativo, no Município e no Estado. “Temos conseguido apoio do Governador Tarcísio de Freitas que tem liberado recursos relevantes para estas grandes obras que estão sendo executadas em Votuporanga. Também temos mais R$ 6 milhões de recursos que serão destinados a obras de recapeamento para a Câmara Municipal aprovar e isso vem demonstrando o trabalho em conjunto e em harmonia, para o bem de Votuporanga”.



O presidente da Câmara, Daniel David, parabenizou o prefeito pelas obras de grande importância.