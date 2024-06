CAV enfrenta o XV de Jaú na estreia da Copa Paulista  

Duelo ocorre neste sábado (15), às 18h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP. Votuporanguense não contará com Israel que está no departamento médico. Diretoria trabalha para apresentar três novos reforços.

Chegou a hora do Clube Atlético Votuporanguense, embalado pela conquista do Paulistão A3 e o acesso à Série A2 de 2025, estrear na Copa Paulista Sicredi 2024. O jogo que marca o início da jornada do CAV na busca pelo bicampeonato da competição estadual é contra o XV de Jaú e ocorre neste sábado (15.jun), às 18h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP.

Após uma ‘pré-temporada’ reforçada com dois jogos-treinos: venceu o Taquaritinga por 4 a 0 e o Fernandópolis por 4 a 1 (os dois compromissos foram cumpridos na Arena Plínio Marin), o Votuporanguense do técnico Rogério Corrêa tem quase que força máxima para a estreia, exceto pelo atacante Israel que está no Departamento Médico.

O elenco alvinegro, que foi reformulado após a conquista do estadual, ainda deve ter pelo menos três novos reforços a serem anunciados nos próximos dias. Isso porque, segundo apurado, o CAV aguarda apenas detalhes para anunciar um zagueiro, um centroavante e um atacante.

O Votuporanguense está no Grupo 1 da Copa Paulista ao lado do XV de Jaú, Grêmio Prudente, Mirassol e Vocem.

Os finalistas do torneio disputam vagas na Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro em 2025. O campeão tem direito de escolher uma das competições e o vice fica com a vaga remanescente.

XV de Jaú pressionado

Um dos mais tradicionais times do interior paulista, dono de um estádio charmoso e que décadas atrás disputou o Brasileiro em meio a gigantes, o XV de Jaú decepcionou mais uma vez sua torcida no primeiro semestre de 2024.

O Galo da Comarca, que está no seu centenário, não conseguiu o acesso e vai disputar a quarta divisão de São Paulo mais uma vez em 2025. Será a 13ª temporada longe, ao menos, da Série A3.

E assim, para aliviar a pressão pelos lados do Estádio Zezinho Magalhães, o XV de Jaú vem à Votuporanga de olho nos três primeiros pontos da Copa Paulista, mesmo diante do poderoso Pantera Alvinegro.

Ingressos

Os valores das entradas para o duelo na Arena Plínio Marin variam: Setor 1 (arquibancada coberta): R$ 30; Setor 2 (geral): R$ 15; e Setor 3 (visitante): R$ 15.

Além das bilheterias da Arena, os ingressos podem ser comprados antecipadamente pela internet no site Guichê Web ou em pontos de vendas espalhados por Votuporanga: Bar Seu Caneco, Auto Posto Flor de Lis, Polysport e Polizeli Parafusos.

O torcedor do CAV também pode adquirir o plano Sócio Pantera que teve vendas iniciadas nesta semana. O programa dividido em três categorias – Sócio Pantera Ouro, Sócio Pantera Prata e Sócio Pantera Bronze – traz uma gama de benefícios exclusivos. Para mais informações sobre o plano ligue no (17) 99767-0606.