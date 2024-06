Diagnosticado com hemorroida, idoso descobre que foi operado da vesícula após acordar da anestesia em Birigui

Paciente descobriu que tinha sido vítima de erro médico ao questionar enfermeiro depois de sair do centro cirúrgico e receber a informação de que tinha sido operado da vesícula.

Um idoso, de 72 anos, diagnosticado com hemorroida, foi operado da vesícula em Birigui/SP. O procedimento cirúrgico ocorreu na terça-feira (11.jun), na Santa Casa da cidade. O paciente só descobriu que havia sido vítima de erro médico após sair do centro cirúrgico.

Segundo o boletim de ocorrência, ao acordar da anestesia, o homem percebeu que tinha um curativo na região da barriga e questionou o enfermeiro. Naquele momento, foi informado pelo profissional de que ele havia sido operado da vesícula e não da hemorroida, como era previsto.

Após os fatos, a Santa Casa de Birigui emitiu uma nota que confirma o ocorrido no centro cirúrgico da instituição: “Considerando que a direção do hospital preza pelo cumprimento da lei e da ordem, vinculada aos princípios constitucionais pátrios, a Santa Casa informa que iniciou o procedimento de sindicância para apurar os fatos e tomará as medidas administrativas e legais cabíveis”, informou.