Incêndio atinge prédio de delegacia desativado há 8 anos em Birigui 

O caso ocorreu na madrugada de quarta-feira (14). As chamas atingiram três salas do piso superior do prédio. Cartuchos deflagrados e documentos de inquéritos antigos foram queimados.

Um incêndio atingiu o prédio desativado, há 8 anos, onde funcionava a antiga sede da Delegacia de Polícia de Birigui/SP. A ocorrência foi registrada na madrugada de quarta-feira (14.ago).

Segundo o boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiros informou que o fogo danificou três salas no piso superior. Documentos de inquéritos antigos e munições deflagradas, que ainda estavam no local, foram consumidos pelas chamas e encontrados em um dos corredores.

No vídeo é possível ver as labaredas que saiam da janela do último andar do prédio. Pela imagem é possível ouvir o barulho dos materiais, que deveriam ter sido recolhidos ou descartados de forma correta, sendo queimados.

A polícia informou que vai pedir a colaboração da prefeitura municipal para recolher os entulhos que ainda estão no imóvel. Segundo a Polícia, o prédio permanece vazio. Existe um projeto para a instalação de uma nova unidade policial, que ainda não saiu do papel.

O incêndio já foi controlado e não houve feridos. Ainda segundo os bombeiros, a estrutura do imóvel não foi comprometida.

*Com informações do g1