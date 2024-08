FEV homenageia colaboradores no Dia dos Pais

A programação do evento foi um sucesso, proporcionando momentos de muita emoção e diversão, onde os participantes tiveram a oportunidade de compartilhar suas experiências sobre a paternidade.

Em reconhecimento ao Dia dos Pais, a Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) promoveu, na terça-feira (13), uma homenagem aos seus colaboradores. A cerimônia foi um sucesso, proporcionando momentos de muita emoção e diversão entre os participantes.

O reitor da Instituição, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, deu as boas-vindas aos pais no auditório do Câmpus Centro e destacou a importância de momentos de confraternização entre os profissionais da Instituição. “Hoje estamos reunidos com nossos colaboradores que conciliam a paternidade com o trabalho. Apesar de suas diferentes funções, todos se reúnem com o mesmo objetivo, que é cuidar de suas famílias. Essa união fortalece nossa equipe e torna nosso dia a dia mais leve e saudável”, ressaltou.

Em suas palavras, o reitor ainda descreveu a paternidade como uma experiência rica e emocionante. “Ser pai é amar incondicionalmente e educar com valores e princípios. Com esses elementos, uma criança tem tudo para se tornar um excelente ser humano”, completou.

Na sequência, vídeos inspiradores prepararam o terreno para um momento de troca de vivências, onde os colaboradores foram convidados para compartilhar suas experiências sobre a paternidade. Depois todos participaram do sorteio de diversos brindes e um café foi servido para encerrar a tarde de comemoração.