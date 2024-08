JP Chermont segue como dúvida contra o Avaí; Billy Arce está liberado 

Lateral-direito participou de parte do treino do Santos nesta quinta-feira; atividade desta sexta-feira definirá time.

O lateral-direito JP Chermont segue como dúvida para o duelo entre Santos e Avaí, válido pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam neste sábado, às 16h, na Vila Belmiro.

Recuperado de entorse no tornozelo esquerdo, o jogador participou de parte do treino desta quinta-feira. No entanto, a participação ou não de JP Chermont contra o Avaí só deverá ser definida após a atividade desta sexta-feira.

Nos trabalhos desta quinta, o técnico Fábio Carille separou o elenco entre ataque e defesa e realizou um treinamento técnico. Nesta atividade, o lateral-direito auxiliou o ataque, com subidas e cruzamentos.

Em uma outra parte do treino desta quinta, o treinador do Peixe trabalhou especificamente com a equipe que deve ser titular contra o Avaí, mas com Rodrigo Ferreira ocupando a posição de JP Chermont. A atividade teve como foco jogadas de bola parada, além de movimentações defensivas.

Já o restante do elenco foi dividido entre duas equipes, que trabalharam movimentação em campo e passe junto de membros da comissão técnica.

Regularizado, o atacante Billy Arce esta à disposição do técnico Fábio Carille e poderá estrear contra o Avaí. O equatoriano é uma opção ofensiva para o comandante do Peixe, que não poderá contar com o atacante Willian Bigode, suspenso.

Um provável Santos é formado por: Gabriel Brazão; Rodrigo Ferreira (JP Chermont), Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Otero, Guilherme e Furch.

*Com informações do ge