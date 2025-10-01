IFSP Votuporanga oferece 160 vagas para cursos técnicos gratuitos

Inscrições online vão até o dia 20 de outubro; prova objetiva será aplicada dia 7 de dezembro.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) está com inscrições abertas, até 20 de outubro, para 160 vagas em cursos técnicos no Campus Votuporanga para o primeiro semestre de 2026.

São ofertados 3 cursos de Ensino Médio profissionalizantes, em período integral e com duração de 3 anos: Técnico em Edificações, Técnico em Informática e Técnico em Mecatrônica, cada um com 40 vagas.

No período noturno, a unidade oferece o Técnico em Mecânica (área industrial), com duração de dois anos, na modalidade concomitante/subsequente, voltado ao público que já concluiu o Ensino Médio ou que esteja cursando a partir do 2º ano em qualquer escola de educação básica.

Seleção dos candidatos

O IFSP aplicará prova objetiva com 30 questões no dia 7 de dezembro de 2025. Serão 15 perguntas sobre Língua Portuguesa e 15 de Matemática sobre o conteúdo do Ensino Fundamental.

Inscrições online

As inscrições para o processo seletivo devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço eletrônico: concurso.fundacaocefetminas.org.br

O candidato deve realizar o cadastro, em seguida, preencher o formulário eletrônico de inscrição e o questionário socioeconômico. A taxa de inscrição é de R$ 60,00 para os cursos técnicos integrados (Ensino Médio) e de R$ 30,00 para o curso Técnico em Mecânica.

Isenção da taxa de inscrição

O benefício pode ser concedido a candidatos com renda familiar per capita mensal de até 1,5 salário mínimo (R$ 2.277,00) que tenham estudado todo o Ensino Fundamental em escola pública ou em escola particular com bolsa integral, além de possuir inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). O pedido de isenção deve ser feito durante o ato da inscrição.

Atendimento para dúvidas

Em caso de dúvidas, os interessados podem consultar a organizadora do Processo Seletivo por e-mail e WhatsApp: [email protected] Whatsapp (31) 3314-5222

O Campus Votuporanga está localizado na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, nº 3014, no bairro Pozzobon.