II Colóquio sobre Consciência Negra debate educação antirracista e inclusiva

Evento em homenagem ao Dia da Consciência Negra foi uma iniciativa do curso de Pedagogia da Unifev.

Na noite de segunda-feira (18.nov), o curso de Pedagogia da Unifev realizou o II Colóquio sobre Consciência Negra. O evento, que aconteceu no auditório do Câmpus Centro, reuniu alunos da graduação e membros da comunidade para discutir os desafios de combater o racismo no ambiente escolar.

Estiveram presentes na abertura o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, a coordenadora adjunta do curso de Pedagogia, Profa. Esp. Lúcia Helena Menoia da Silva, e o docente responsável pelo colóquio, Prof. Me. Camilo Augusto Giamatei Esteluti. O evento em comemoração ao Dia da Consciência Negra debateu sobre a relevância de uma educação antirracista e inclusiva. Com a mediação do comunicador e professor Michael Matos, especialistas da área apresentaram suas perspectivas sobre o tema. Os palestrantes convidados foram Moisés de Matos, presidente do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra (CMPDCN); Anna Carolina Ribeiro dos Anjos, professora e cofundadora do Coletivo Afroafetividade; Matheus Nunes de Camargo, servidor público estadual; e Maristela Maranho Antonieto, assistente técnica educacional na Secretaria Municipal da Educação de Votuporanga. Segundo Esteluti, o objetivo foi incentivar os futuros professores a valorizar a diversidade étnico-racial em suas aulas. “Nós, do curso de Pedagogia, sentimos uma profunda responsabilidade em abordar essas questões. A escola é um espaço onde o preconceito se manifesta, e nossos alunos precisam estar preparados para lidar com essas situações. Acreditamos que a Unifev é o lugar ideal para promover esse debate e formar profissionais mais conscientes e preparados”. O presidente do Conselho da Comunidade Negra enalteceu a realização do colóquio, reforçando a importância de diálogos que promovam a conscientização sobre a temática. “É importante falar sobre consciência negra para que todos compreendam a relevância dessa data e a necessidade de combater o racismo desde cedo, para que as crianças cresçam sem preconceitos, enxergando todos como seres humanos iguais. A educação é a chave para formar cidadãos conscientes, capazes de construir um futuro mais igualitário. A Unifev, sempre parceira do Conselho da Comunidade Negra, demonstra seu compromisso com essa causa, promovendo ações que visam transformar a realidade e construir uma sociedade mais justa”, afirmou Matos. O reitor da Unifev reforçou que a comunidade acadêmica desempenha um papel fundamental nessa construção. “A formação dos novos professores deve contemplar uma abordagem crítica sobre racismo e outros preconceitos. Ao concluírem o curso com essas ideias mais progressistas, estarão preparados para lidar com esses temas e enfrentar os desafios que permeiam a nossa sociedade, atuando como agentes de transformação social dentro e fora da sala de aula”, finalizou Gastaldon.

