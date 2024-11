PRF e HCM realizam ação lúdica com crianças em tratamento oncológico

Os agentes distribuíram bandanas personalizadas, livro de pintura e kits com lanche para as crianças.

Nesta quinta feira (21.nov), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a segunda edição do evento Policiais Contra o Câncer Infantil no pátio do Hospital da Criança e Maternidade (HCM), com intuito de aproximar os agentes da polícia com a população e com crianças em tratamento no hospital. As crianças e cuidadores puderam conhecer e interagir com as viaturas, moto e com o cachorro do canil da Polícia Militar. Os agentes distribuíram bandanas personalizadas, livro de pintura e kits com lanche para as crianças.

Dr. Antônio Soares, diretor administrativo do HCM ressaltou o trabalho dos agentes junto ao HCM. “Pelo segundo ano consecutivo a PRF em parceria com nosso hospital realiza essa ação tão importante para nossas crianças em tratamento oncológico, esse movimento lúdico, que estimula as crianças e até melhora o tratamento. Parabéns a PRF e Polícia Militar com o BAEP nos prestigiando”, disse.

Flávio Catarucci, inspetor da PRF falou da importância de ações como essa. “O projeto Policiais Contra o Câncer Infantil, que surgiu em 2014, e mobiliza policiais em todo o país para estarem nas unidades de oncologia infantil para fazer esse momento de interação com as crianças mostrando empatia, preocupação e o carinho que temos por elas num momento tão importante e delicado”, afirmou.

