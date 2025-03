Igor Coronado sofre lesão e vira desfalque no Corinthians 

Meio-campista machucou o tendão do músculo adutor da perna direita.

O meia Igor Coronado se machucou durante um treino na última semana e virou desfalque no Corinthians. O camisa 77 sofreu uma lesão no tendão do músculo adutor da perna direita.

Por causa do problema, Igor Coronado não foi relacionado para a partida contra o Mirassol, no último domingo, pelas quartas de final do Paulistão.

O Timão não divulgou um prazo para retorno do jogador. Além de Coronado, o departamento médico do Corinthians trata Raniele, que sofreu lesão muscular na coxa.

*Com informações do ge