Vítima possuía medida protetiva contra o agressor e estava em processo de separação. Suspeito invadiu a residência, matou a ex-companheira e fugiu de motocicleta.

Um crime brutal chocou moradores de Jales na manhã da última sexta-feira (20.nov). A auxiliar de serviços gerais Maria Eduarda Garcia Belarmino, de 55 anos, foi assassinada a facadas dentro da própria residência pelo ex-marido, que não aceitava o fim do relacionamento.

Durante o ataque, a filha da vítima, de 35 anos, tentou intervir para defender a mãe, mas também foi atingida por um golpe de faca no braço. Ela foi socorrida, recebeu atendimento médico e não corre risco de morte.

De acordo com informações apuradas pela polícia, o autor do crime, Jocimar Belarmino, de 49 anos, invadiu o imóvel após pular o muro de uma residência vizinha. Em seguida, surpreendeu a ex-companheira e a atacou com golpes de faca, atingindo principalmente a região das costas e da nuca.

Ao ouvir os gritos, a filha correu para ajudar a mãe e acabou ferida durante a ação criminosa.

Após o assassinato, o suspeito fugiu em uma motocicleta e, até a última atualização do caso, continuava foragido.

Medida protetiva

Segundo familiares, Maria Eduarda vivia um processo de separação e possuía uma medida protetiva de urgência contra o ex-marido, expedida no último dia 8 de novembro.

Relatos apontam que a vítima já vinha sofrendo episódios de violência. Na semana anterior ao crime, Jocimar teria provocado uma confusão no antigo local de trabalho da mulher e, ao retornar para casa, a agredido após ser questionado sobre o ocorrido.

Temendo novos ataques, Maria Eduarda deixou a residência e permaneceu por alguns dias na casa de familiares. Entretanto, ao retornar para o imóvel nesta semana, acabou sendo surpreendida pelo agressor.

Ameaças após o crime

Familiares informaram ainda que, depois de fugir, o suspeito teria enviado mensagens ameaçadoras para parentes que haviam acolhido a vítima após as agressões anteriores. Entre as ameaças, segundo os relatos, ele teria afirmado que voltaria para “terminar o serviço”, aumentando a preocupação da família e das autoridades.

Investigação

A principal linha de investigação aponta para um caso de feminicídio, crime caracterizado pelo assassinato de mulheres em contexto de violência doméstica e de gênero.

Ainda segundo a polícia, Jocimar possui antecedentes criminais, incluindo passagem por tráfico de drogas, e havia deixado o sistema prisional recentemente.

A Polícia Civil segue realizando buscas para localizar o suspeito e esclarecer todos os detalhes do caso.