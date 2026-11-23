Evento no Espaço Unifev Saúde reuniu o palestrante Prof. Me. Lindomar Coutinho e docentes da Instituição para abordar a dimensão humana na prática clínica.

Promovido pelo curso de Medicina da Unifev, o encontro “Saúde e Espiritualidade” contou com a participação de estudantes e docentes na manhã da última quarta-feira (18.nov), no Espaço Unifev Saúde, anexo à Santa Casa de Votuporanga. A programação teve como objetivo debater a importância da espiritualidade e da religiosidade como ferramentas de apoio à recuperação dos pacientes e à formação humanizada dos futuros profissionais.