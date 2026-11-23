Evento no Espaço Unifev Saúde reuniu o palestrante Prof. Me. Lindomar Coutinho e docentes da Instituição para abordar a dimensão humana na prática clínica.
Promovido pelo curso de Medicina da Unifev, o encontro “Saúde e Espiritualidade” contou com a participação de estudantes e docentes na manhã da última quarta-feira (18.nov), no Espaço Unifev Saúde, anexo à Santa Casa de Votuporanga. A programação teve como objetivo debater a importância da espiritualidade e da religiosidade como ferramentas de apoio à recuperação dos pacientes e à formação humanizada dos futuros profissionais.
O convidado principal da atividade foi o Prof. Me. Lindomar Coutinho, mestre em Educação e referência nacional em Filosofia, Educação e Saúde e Espiritualidade. Docente da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), na Bahia, o pesquisador destacou as reflexões sobre a inserção dessas temáticas na rotina médica.
Na sequência, o evento realizou uma mesa-redonda integrada pelo palestrante, pela organizadora do encontro e docente de Medicina Unifev, Profa. Dra. Elizabeth do Espírito Santo Cestário, e pelo Prof. Esp. Carlos Alberto Tellis, também docente do curso. A iniciativa contou com a presença do pró-reitor acadêmico, Prof. Me. Walter Sampaio Filho, e do coordenador do curso de Medicina, Prof. Dr. Wagner Telini.
De acordo com a Profa. Dra. Elizabeth do Espírito Santo Cestário, a ideia surgiu da necessidade de trazer a dimensão humana da saúde para o centro das discussões. “A espiritualidade faz parte da realidade dos pacientes e precisa ser tratada com profundidade desde a graduação. Ter o professor Lindomar aqui, somado à troca entre nossos docentes e alunos, aprofunda a compreensão dos alunos para o que o paciente sente e precisa no dia a dia do atendimento”, disse.
O coordenador do curso de Medicina, destacou que a atividade agrega valor à formação dos estudantes por meio de microcertificações e do intercâmbio de experiências. “É importante para o estudante e para o professor da saúde revisitar esses conceitos para compor um plano terapêutico integrado que respeite o paciente. Aproveitamos a presença do professor Lindomar na região para organizar essa atividade, enriquecida pela bagagem dos nossos professores Carlos e Elizabeth, que são grandes alicerces para os alunos”, afirmou Telini.