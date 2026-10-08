Idoso marca encontro com acompanhante pela internet e denuncia golpe à polícia em Rio Preto 

Vítima de 69 anos fez pagamento antecipado de R$ 200 e, após recusar novas cobranças, passou a receber ameaças e exigência de R$ 5,8 mil.

Um idoso de 69 anos procurou a Polícia Civil após perder R$ 200 em um possível golpe pela internet e passar a receber ameaças e uma cobrança de R$ 5,8 mil, na tarde desta terça-feira (6.out), em São José do Rio Preto/SP.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima entrou em contato com uma pessoa por meio de um anúncio na internet e recebeu a orientação para realizar um pagamento antecipado para contratação de uma acompanhante. O idoso transferiu R$ 200 via Pix.

Depois da transferência, surgiram novas cobranças. Como se recusou a realizar outros pagamentos, o homem pediu a devolução do valor inicialmente enviado, mas não teria sido atendido.

Posteriormente, segundo o relato à polícia, outra pessoa entrou em contato pelo WhatsApp e passou a exigir R$ 5,8 mil. As mensagens também continham dados pessoais, endereços e informações sobre familiares da vítima.

Conforme o registro policial, os autores fizeram ameaças caso o dinheiro não fosse transferido. Temendo pela própria segurança e pela dos familiares, o idoso procurou a Polícia Civil.

A ocorrência foi registrada como estelionato contra idoso. A autoria ainda é desconhecida e o caso será investigado.