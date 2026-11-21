(Foto Reprodução G1) – Temporal arranca cobertura de Etec, derruba portal e árvores em Santa Fé do Sul

Chuva acompanhada de fortes ventos e descargas elétricas provocou estragos na madrugada deste sábado (21); Santa Fé do Sul, Rubineia, Nhandeara e outros municípios foram atingidos

Um forte temporal atingiu diversas cidades do Noroeste Paulista na madrugada deste sábado (21), provocando danos em prédios públicos, quedas de árvores, interrupção no fornecimento de energia elétrica e problemas no abastecimento de água. Santa Fé do Sul e Rubineia estão entre os municípios mais afetados, enquanto Nhandeara, Suzanápolis e Guarani d’Oeste também registraram estragos.

A chuva começou por volta das 3h30, acompanhada de ventos intensos e numerosas descargas elétricas. A região permanece sob alerta da Defesa Civil para a ocorrência de chuvas fortes.

Em Santa Fé do Sul, os danos atingiram diferentes pontos da cidade. A Escola Técnica Estadual (Etec) teve parte de sua cobertura arrancada pela força do vento. A estrutura metálica ficou retorcida e um aparelho de ar-condicionado também foi derrubado durante o temporal.

O portal localizado na entrada do município não resistiu à força dos ventos e caiu. Árvores também foram derrubadas em diferentes bairros, exigindo serviços de limpeza e remoção dos obstáculos.

Rubineia fica sem energia elétrica e abastecimento de água

Em Rubineia, o temporal comprometeu serviços essenciais e deixou toda a cidade sem fornecimento de energia elétrica e abastecimento de água.

A interrupção da eletricidade afetou o funcionamento do sistema responsável pelo bombeamento de água, agravando os transtornos enfrentados pela população.

Para tentar restabelecer o abastecimento, a Sabesp aguardava a chegada de um gerador que seria transportado de Jales até Rubineia. O equipamento deverá permitir a retomada do bombeamento enquanto os problemas na rede elétrica são solucionados.

Árvore cai e provoca interdição parcial de rodovia

Em Guarani d’Oeste, uma árvore de grande porte caiu sobre a Rodovia Percy Waldir Semeguini, na altura do quilômetro 581, provocando a interdição parcial da pista no sentido de Ouroeste a Guarani d’Oeste.

A ocorrência exigiu a atuação da Defesa Civil Municipal, que realizou os trabalhos de remoção da árvore e desobstrução da rodovia.

A queda comprometeu temporariamente a circulação de veículos no trecho.

Casas são atingidas em Nhandeara

O município de Nhandeara também sofreu com a intensidade do temporal. Residências localizadas na Rua Projetada 22, no Jardim Aurora I, nas proximidades do reservatório de água, foram atingidas durante a tempestade.

A extensão dos danos aos imóveis e a eventual necessidade de assistência aos moradores ainda dependem de levantamento das equipes responsáveis.

Ventania derruba letreiro em Suzanápolis

Em Suzanápolis, a força dos ventos provocou a queda do letreiro instalado na entrada da cidade.

O episódio integra a série de ocorrências registradas durante a madrugada em diferentes municípios do Noroeste Paulista.

Defesa Civil mantém alerta para a região

Diante dos estragos provocados pelo temporal, a Defesa Civil mantém o alerta para a possibilidade de novas chuvas fortes na região.

A recomendação é que a população evite permanecer debaixo de árvores durante tempestades, mantenha distância de fios elétricos caídos e não atravesse áreas alagadas.

Em situações de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Até as informações disponibilizadas para esta reportagem, não havia confirmação de vítimas. Os municípios atingidos seguem avaliando os prejuízos e trabalhando para restabelecer os serviços e as condições de circulação nas áreas afetadas.