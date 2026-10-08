Agora, a Pintadinha fala

Personagem que conquistou gerações com músicas e vídeos infantis chega às telonas em seu primeiro longa-metragem, com estreia nesta quinta-feira (8) no Novo Cine Votuporanga.

@caroline_leidiane

Depois de cativar crianças e famílias ao longo de duas décadas, a Galinha Pintadinha chega ao cinema com uma aventura inédita. “Galinha Pintadinha – O Filme” estreia nesta quinta-feira, 8 de outubro, no Novo Cine Votuporanga, apresentando a personagem em seu primeiro longa-metragem para as telonas.

Com classificação indicativa livre e 83 minutos de duração, a animação brasileira é dirigida por Juliano Prado e Marcos Luporini, criadores da personagem. A produção é da Bromelia Produções, com distribuição da Imagem Filmes.

Na história, Galinha Pintadinha e Galo Carijó estão à espera do primeiro filho quando uma confusão provoca uma troca inesperada de ovos. O Pintinho Amarelinho acaba nascendo no ninho do temido Gavião, enquanto um Gaviãozinho vai parar na Vila de Galinhas.

Diante da situação, a Galinha Pintadinha deixa a segurança de seu lar para procurar o filho e desfazer a troca. A jornada a leva por territórios desconhecidos e até a montanha onde vive o Gavião. Para cumprir a missão, ela precisa enfrentar medos e perigos e descobrir que, apesar das diferenças, as duas famílias têm sentimentos em comum.

Da internet para as telonas

A chegada ao cinema acontece no ano em que a Galinha Pintadinha completa 20 anos. A personagem surgiu em 2006, inicialmente em um projeto independente publicado na internet, e se transformou em um fenômeno entre o público infantil, com presença em diferentes plataformas e países. Segundo dados divulgados pela produção, os conteúdos da personagem acumulam bilhões de visualizações em português e espanhol.

O longa amplia esse universo ao transportar personagens conhecidos para uma narrativa de maior duração, com novos cenários e uma aventura construída especialmente para o cinema. A produção também aposta em temas como maternidade, coragem, diferenças, cuidado e empatia, apresentados a partir da perspectiva de uma história voltada para toda a família.

A animação chega às salas brasileiras em um momento simbólico para a personagem, que passou duas décadas acompanhando diferentes gerações. Agora, a Galinha Pintadinha troca a tela dos dispositivos pelas dimensões do cinema e convida o público a acompanhar, junto com as crianças, uma aventura inédita.

Ficha Técnica

Título: Galinha Pintadinha – O Filme

Duração: 1h23min

Gênero: Animação, Família, Aventura

Direção e roteiro: Marcos Luporini, Juliano Prado

Elenco de Voz: Hannah Buttel, Vera Fuzaro, Paulo Zarta

Em cartaz no Novo Cine Votuporanga de 8 a 11 de outubro, com sessão às 17h.