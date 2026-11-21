Barulho registrado na noite de sexta-feira foi sentido em diversos bairros; equipes da USP e da Defesa Civil investigam a origem do fenômeno, que preocupa a população desde o início de novembro

Um novo e forte estrondo voltou a assustar moradores de Barretos na noite de sexta-feira (20), por volta das 21h20. O barulho, acompanhado de relatos de vibrações no solo, foi percebido em diferentes regiões da cidade e aumentou a preocupação da população diante de uma sequência de ocorrências semelhantes registradas nas últimas semanas.

Moradores dos bairros Mais Parque, Aymoré, Barretos 2 e City relataram ter ouvido um ruído intenso, semelhante a uma explosão. Em algumas residências, moradores afirmaram que o chão, as paredes e os móveis chegaram a vibrar. Assustadas, algumas pessoas saíram de suas casas para tentar descobrir o que havia acontecido.

Também houve relatos do estrondo em outras regiões, como Christiano Carvalho, Hussein Ganha, Centro, Residencial Minerva, Aeroporto e imediações da Avenida 43.

Câmeras de segurança registraram o momento do barulho, que voltou a chamar a atenção das autoridades responsáveis pelo monitoramento da situação.

Até a manhã deste sábado (21), a origem do fenômeno permanecia desconhecida. Não havia confirmação de que o episódio estivesse relacionado a um terremoto.

Estrondos começaram no início de novembro

Os episódios vêm sendo relatados desde o final de outubro, com maior frequência a partir dos primeiros dias de novembro. Inicialmente concentradas no bairro Mais Parque, as ocorrências foram percebidas principalmente durante a madrugada.

Moradores relatam ruídos semelhantes a explosões subterrâneas, seguidos de vibrações que atingem pisos, portas, janelas e paredes das residências.

A repetição dos episódios levou a Prefeitura de Barretos a instalar um gabinete de crise no bairro Mais Parque, com atendimento permanente da Defesa Civil e participação de equipes técnicas estaduais e municipais.

O trabalho reúne informações fornecidas pelos moradores, registros de câmeras de segurança e levantamentos realizados por especialistas.

USP instala equipamentos para identificar a origem

Na quinta-feira (19), técnicos do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (USP) iniciaram a instalação de uma rede de monitoramento sísmico em Barretos.

O sistema conta com quatro estações distribuídas estrategicamente nas áreas com maior concentração de relatos. Os equipamentos possuem sensibilidade para identificar movimentações de pequena intensidade, inclusive aquelas que não são percebidas pela população.

Segundo o especialista Jackson Calhau, as primeiras leituras estavam previstas para sexta-feira (20) e sábado (21). Uma análise mais detalhada poderá exigir de três a quatro semanas de coleta de dados.

O novo estrondo ocorreu justamente durante o período inicial de funcionamento dos equipamentos, e as equipes responsáveis estão verificando os registros obtidos.

Investigação analisa diferentes possibilidades

Entre as possibilidades consideradas durante as investigações estão movimentações nas camadas do solo e eventuais interferências provocadas pela perfuração de poços artesianos.

Outra hipótese inicialmente examinada foi o chamado golpe de aríete, fenômeno causado por mudanças bruscas de pressão nas tubulações de abastecimento de água.

Durante reunião técnica realizada na quarta-feira (18), representantes da Defesa Civil informaram que a hipótese de golpe de aríete havia sido descartada após verificações no sistema de abastecimento. Também foi afastada, com base nos registros disponíveis até aquele momento, a possibilidade de um terremoto tectônico convencional.

Os especialistas ressaltam, entretanto, que a investigação ainda não identificou a causa dos estrondos.

A perfuração de poços profundos permanece entre os fatores analisados, embora não exista comprovação de que essa atividade esteja relacionada aos episódios registrados em Barretos.

Serviço Geológico do Brasil também participará dos estudos

A Prefeitura solicitou apoio ao Serviço Geológico do Brasil (SGB), que programou uma visita técnica ao município entre os dias 2 e 4 de dezembro.

A previsão é de que o geólogo pesquisador Thiago Dutra realize uma avaliação preliminar das áreas afetadas, buscando identificar possíveis riscos e orientar as próximas etapas da investigação.

Uma segunda equipe deverá aprofundar os estudos na região em janeiro de 2027.

A mobilização também envolve o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), a Defesa Civil Estadual e outros órgãos especializados.

População aguarda explicações

O prefeito Odair Silva afirmou que a participação dos especialistas representa um avanço importante na busca por respostas fundamentadas em análises técnicas.

O secretário municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, Igor Santiago, informou que o gabinete de crise permanece em funcionamento 24 horas por dia para acompanhar as ocorrências e atender os moradores.

A orientação é para que qualquer novo estrondo, vibração ou situação considerada anormal seja comunicado à Defesa Civil, pelo telefone 199.

Enquanto os estudos prosseguem, a população de Barretos permanece à espera de uma explicação definitiva para os barulhos e tremores que vêm causando apreensão em diferentes bairros da cidade.