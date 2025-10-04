Agressão que resultou na morte de motorista teria ocorrido após vítima entrar em banheiro feminino, afirmou suspeitos à polícia 

A porta estaria sem placa de identificação de gênero. Indivíduos foram ouvidos e liberados. Lair Barth, de 54 anos, teve morte cerebral constatada nesta quinta-feira (2), e a família autorizou a doação de órgãos.

A agressão que resultou na morte do motorista Lair Barth, de 54 anos, teria sido motivada pela entrada da vítima no banheiro feminino na madrugada de 26 de setembro, em posto de combustíveis localizado na Avenida Deputado Áureo Ferreira, na zona norte de Votuporanga/SP, segundo o depoimento dos suspeitos à polícia.

De acordo com o apurado e registrado por câmeras de celulares, naquela madrugada, o motorista aparece conversando com um frentista ao lado de uma bomba de abastecimento, com duas mulheres próximas que parecem discutir com ele. De repente, Lair Barth recebe um tapa na área da cabeça, pelas costas, desferido por uma das mulheres. Em resposta, ele joga um líquido, possivelmente cerveja, nela.

Durante o desentendimento entre o homem e as duas mulheres, ele se afasta e é seguido por elas, quando um indivíduo se aproxima rapidamente e desfere um forte soco na cabeça do motorista, que empurrado cai violentamente no chão, desmaiando ao lado de uma bomba de combustível.

Já no chão, aparentemente desacordado, Lair Barth ainda recebe dois chutes desferidos por outro agressor. Testemunhas que estavam no local intervieram para que as agressões não continuassem. Ainda segundo o relato, as mulheres envolvidas na briga fizeram massagem cardíaca na vítima até a chegada de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ele foi socorrido até o pronto-socorro da Santa Casa de Votuporanga, onde permaneceu na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa até a morte cerebral ser constatada nesta quinta-feira (2), sete dias após as agressões.

O caso foi registrado, inicialmente, como lesão corporal grave, mas agora, pode ser reenquadrado como lesão corporal seguida de morte ou até mesmo homicídio. A princípio, os suspeitos que são de Cosmorama/SP, respondem ao processo em liberdade.

Ainda conforme a polícia, a confusão teria sido desencadeada após a vítima entrar no banheiro feminino, possivelmente por engano, uma vez que estaria sem placa de identificação de gênero na porta.

Questionado, o delegado responsável pelas investigações informou que os suspeitos foram liberados após prestarem depoimento. Eles informaram à polícia que o tumulto começou depois que a vítima entrou no banheiro feminino e se deparou com as duas mulheres. Uma delas tem parentesco com um dos investigados.

O caso segue sob investigação da DIG (Delegacia de Investigações Gerais).

Família autoriza doação de órgãos

Procurada pela reportagem, a Santa Casa de Votuporanga informou que Lair Barth, carinhosamente conhecido como ‘Gaúcho’, teve morte cerebral constatada e que “a família autorizou a doação de órgãos. O Hospital segue com os protocolos para a captação de órgãos.”

As agressões foram registradas por câmeras: