Núcleo de Valorização do Meio ambiente participa da Feira das Ciências do Colégio Unifev

Evento foi realizado no último sábado (5) na Cidade Universitária.

O Núcleo de Valorização do Meio Ambiente (NVMA) da Unifev participou ativamente da Feira das Ciências do Colégio Unifev, realizada no último sábado (5.out), promovendo uma série de iniciativas voltadas à educação ambiental, com o tema “Educação Ambiental na Feira das Ciências”. Em colaboração com o curso de Agronomia da Instituição, a empresa Cofco International, a Saev Ambiental e a Polícia Militar Ambiental de Votuporanga, o núcleo realizou a doação de mudas de plantas aos participantes do evento, incentivando a arborização e a preservação do meio ambiente.

Além das mudas doadas pela empresa e Saev, a Polícia Ambiental levou animais empalhados para enriquecer a experiência dos visitantes, proporcionando uma oportunidade única de aprendizado sobre a fauna e flora local. Essa interação ajuda a sensibilizar a comunidade sobre a importância da biodiversidade e a necessidade de conservação dos ecossistemas. Sob a coordenação do Professor Dr. Juliano Costa da Silva, o NVMA também distribuiu lixeirinhas veiculares, que fazem parte do projeto “Rumo à Limpeza”, com o objetivo de conscientizar motoristas e passageiros sobre o descarte correto de resíduos. “Ainda observamos muitos motoristas e passageiros jogando lixo, como papéis e restos de alimentos, pela janela dos carros. Com estas lixeirinhas, queremos despertar a consciência sobre a importância de armazenar esses materiais de forma adequada, dentro do veículo, para, posteriormente, descartá-los corretamente”, ressaltou o professor. Cartazes também foram divulgados alertando sobre os resultados que a falta de consciência pode trazer para toda a população. Essa iniciativa é fundamental para promover a responsabilidade ambiental e o cuidado com o nosso entorno, além de fomentar hábitos sustentáveis na comunidade. O NVMA segue comprometido em realizar ações que contribuam para um futuro mais verde e consciente.

