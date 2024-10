SAF de Sheik e pai de Neymar publica nota de repúdio e critica FPF após veto a estádio 

Federação Paulista de Futebol alega irregularidades no gramado e impede Monte Azul de utilizar seu campo em decisão da Copa Paulista, neste sábado, às 15h, contra o CAV.

O Atlético Monte Azul, cuja SAF tem como sócios o pai de Neymar e o ex-atacante Emerson Sheik, publicou uma nota de repúdio com fortes críticas à decisão da Federação Paulista de Futebol (FPF) de vetar o estádio do clube, o Otacília Patrício Arroyo, como sede da final da Copa Paulista.

O local foi impedido pela entidade após vistoria constatar irregularidades no gramado. O estádio do AMA já havia sido preterido pela FPF na semifinal. Na ocasião, o Azulão precisou mandar a partida de volta contra o União São João na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara/SP.

Com o novo veto, a partida decisiva da competição, entre Monte Azul e Votuporanguense, será disputada no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol/SP, neste sábado, às 15h.

Em nota, a SAF do Monte Azul externa “sua profunda indignação e repúdio à decisão da FPF”, fala sobre “indignação” e informa que foi contratada uma empresa particular de São Paulo para fazer a descompactação do solo, e que o clube mobilizou engenheiro agrônomo, empresários e poder público para fazer o replantio de algumas partes do gramado e a irrigação diária no local, que teria ficado “muito melhor que muitos gramados que jogamos na série A2 e na Copa Paulista de 2024 e que nunca foram vetados”.

O Atlético cita também os altos custos para atuar em outra praça esportiva, fala em “incoerência” nas decisões da FPF e destaca que “o clube não foi tratado em igualdade de condições em relação aos demais clubes que disputaram a competição” ao ter seu estádio vetado após ter sediado seis partidas na Copa Paulista.

Apesar de o Monte Azul ser o mandante do jogo decisivo, a mudança favoreceu ao torcedor do Votuporanguense, já que Mirassol está apenas 70 km de distância de Votuporanga. De Monte Azul Paulista, a distância é de 110 km.

No primeiro jogo da final, o Votuporanguense venceu o AMA por 1 a 0, na Arena Plínio Marin. Um empate no duelo de volta basta ao Pantera Alvinegro para ser campeão. Já o Monte Azul precisa vencer por dois gols de diferença para ficar com o título. Em caso de vitória por diferença de um gol, a decisão será nos pênaltis.

O vencedor ganha vaga à Série D do Brasileiro, enquanto o vice disputará a Copa do Brasil em 2025.

*Com informações de ge

