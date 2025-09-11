Hugo Souza defende oitavo pênalti pelo Corinthians, supera marca de Dida e se aproxima de top-3 

Goleiro pegou cobrança de Benavídez em partida contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil.

Hugo Souza segue escrevendo história no Corinthians. Nesta quarta-feira, na vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR, pelas quartas da Copa do Brasil, o camisa 1 pegou o oitavo pênalti pelo clube e superou a marca de um especialista no quesito: o ex-goleiro Dida.

“Foram horas intensas. Foi bem corrido, mas eu puder chegar bem para o jogo, descansado. Agradecer ao presidente e o Fabinho que fizeram esforço danado para viabilizar minha volta rápida. Pude ajudar a equipe dentro do campo. Presidente, a conta está paga, com o pênalti. Fico muito feliz de ajudar a equipe e fazer o meu trabalho da melhor forma”, disse Hugo Souza em entrevista ao sportv.

Em 95 jogos pelo Corinthians, Dida pegou sete cobranças. Já a marca de Hugo Souza foi alcançada após 77 partidas. Agora, ele está mais próximo do pódio dos goleiros com mais pênaltis agarrados pelo Timão. Confira abaixo o top-3:

Cássio – 32

Ronaldo Giovanelli – 27

Gylmar – 11

No total, Hugo enfrentou 26 penalidades pelo Corinthians e foi vazado 16 vezes (além das oito defesas, houve dois chutes para fora).

Dos oito pênaltis defendidos, metade foi no tempo normal de jogo (de Estêvão e Raphael Veiga, do Palmeiras, Pablo Dyego, do Novorizontino, e Benavídez, do Athletico-PR). Os demais foram em disputas contra Bragantino e Grêmio, em Sul-Americana e Copa do Brasil do ano passado, respectivamente.

A próxima partida do Timão é no sábado, contra o Fluminense, às 21h, no Maracanã, pelo Brasileirão.

*Com informações do ge