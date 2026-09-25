Homem tenta esconder o rosto ao ver viatura e acaba preso em Votuporanga 

Procurado pela Justiça foi reconhecido por policiais militares durante patrulhamento no bairro Paineiras; mandado de prisão foi confirmado durante consulta ao sistema.

Um homem que constava como procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Militar durante patrulhamento preventivo realizado no bairro Paineiras, em Votuporanga/SP. A ocorrência foi registrada por volta das 12h45 desta terça-feira (22.set), na Rua dos Eucaliptos.

Segundo a Polícia Militar, a equipe percorria a região quando avistou o homem caminhando pela via pública. Ao perceber a aproximação da viatura, ele teria tentado esconder o rosto para evitar ser identificado. Os PMs reconheceram o indivíduo e tinham conhecimento da existência de um mandado de prisão em aberto contra ele.

Durante a abordagem, foi realizada uma consulta ao sistema, por intermédio da Central de Operações da Polícia Militar (Copom), que confirmou que o homem era procurado pela Justiça.

Diante da confirmação, os PMs deram voz de prisão e encaminharam o indivíduo à Central de Flagrantes, onde ele foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.