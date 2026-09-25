Senac e CTMO oferecem 60 vagas em três cursos gratuitos de qualificação profissional

Inscrições começam em 2 de outubro pelo site EmpregaVotu; cursos abrangem Libras, atendimento ao cliente e vendas pelas redes sociais.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Votuporanga, por meio do Centro de Treinamento de Mão de Obra (CTMO), em parceria com o Senac Votuporanga, está com 60 vagas abertas para três cursos gratuitos de qualificação profissional. As inscrições começam no dia 2 de outubro e devem ser realizadas pelo site www.empregavotu.com.br

As opções são ‘Língua Brasileira de Sinais II’, ‘Atendimento ao Cliente’ e ‘Como Vender nas Redes Sociais: Social Commerce’, com 20 vagas disponíveis para cada curso. As capacitações serão realizadas em diferentes locais e horários, de acordo com a programação de cada turma.

O curso de ‘Língua Brasileira de Sinais II’ será realizado de 5 de outubro a 26 de novembro, às segundas, terças e quintas-feiras, das 19h às 22h, no Parque da Cultura. São 20 vagas para pessoas a partir de 13 anos, com Ensino Fundamental completo e que tenham concluído o curso de Libras I Básico.

Já ‘Atendimento ao Cliente’ será realizado no CTMO, de 19 a 28 de outubro, de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h. O curso oferece 20 vagas para pessoas a partir de 16 anos, com Ensino Fundamental completo.

Para quem deseja aprimorar conhecimentos na área de vendas e comércio digital, o curso ‘Como Vender nas Redes Sociais: Social Commerce’ será realizado de 19 a 29 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, no Senac Votuporanga. São 20 vagas para maiores de 18 anos, com Ensino Fundamental II incompleto.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o CTMO pelo telefone (17) 3406-1488, ramal 208, ou com o Senac Votuporanga, pelo telefone (17) 3426-6708.