Homem morre após ser atropelado por caminhão na Rodovia Euclides da Cunha 

Juliano Rauber Rockenbach, de 37 anos, foi atingido nas proximidades do Viaduto “Dr. Fernando Jacob”, no perímetro urbano de Fernandópolis/SP.

Um homem de 37 anos morreu após ser atropelado por um caminhão na manhã do último sábado (7.mar), na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no perímetro urbano de Fernandópolis/SP.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta das 8h, no quilômetro 552 da rodovia, nas proximidades do Viaduto “Dr. Fernando Jacob”, local popularmente conhecido pelos moradores como pontilhão da antiga Secol.

De acordo com o apurado, motorista do caminhão contou à polícia que trafegava pela rodovia no sentido Fernandópolis-Jales, quando atropelou Juliano Rauber Rockenbach, que andava na via. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas rapidamente, porém, ao chegarem ao local, apenas puderam constatar o óbito.

O condutor do caminhão não sofreu ferimentos, mas a área precisou ser isolada para os trabalhos da Polícia Científica. As causas do acidente serão investigadas.