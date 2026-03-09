Paulistão A2: veja classificados, grupos da segunda fase e rebaixados 

CAV, Água Santa, Ituano, XV de Piracicaba, Ferroviária, São José-SP, Sertãozinho e Juventus-SP seguem na luta por duas vagas no Paulistão de 2027.

O Campeonato Paulista da Série A2 definiu, na tarde do último sábado (7.mar), os oito classificados para a segunda fase e o último time a cair para a Série A3.

As três vagas restantes no G-8 ficaram com Sertãozinho, Juventus-SP e XV de Piracicaba. Os oito classificados agora são divididos em dois grupos com quatro equipes. Confira:

Grupo 1: Água Santa (1º), Ituano (3º), Votuporanguense (6º) e XV de Piracicaba (8º)

Grupo 2: Ferroviária (2º), São José-SP (4º), Sertãozinho (5º) e Juventus-SP (7º)

A tabela detalhada da segunda fase será divulgada pela Federação Paulista de Futebol (FPF) nesta semana. Pela data-base, as partidas ocorrem no próximo fim de semana.

As equipes se enfrentam dentro dos grupos, em turno e returno. Os dois primeiros de cada chave avançam para as semifinais, disputadas entre 1ºx4º e 2ºx3º, conforme classificação geral. Apenas os finalistas sobem para o Paulistão 2027.

Na luta contra a degola, Grêmio Prudente, que empatou com o Taubaté, juntou-se ao lanterna São Bento e caiu para a terceira divisão estadual.