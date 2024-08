Copa Paulista: veja os confrontos das oitavas de final 

Mata-mata será disputado com jogos de ida e volta; FPF ainda vai divulgar datas e horários.

Com o fim da primeira fase da Copa Paulista, na tarde deste sábado, estão definidos os confrontos das oitavas de final. Veja abaixo:

Monte Azul x Vocem

XV de Jaú x União São João

Taquaritinga x Juventus

Primavera x Comercial

São Caetano x Capivariano

Portuguesa x São Bento

Votuporanguense x Francana

XV de Piracicaba x Oeste

Os times à esquerda vão fazer o segundo jogo em casa por terem feito melhor campanha até aqui. Em caso de igualdade no placar agregado (dois empates ou uma vitória para cada lado pela mesma diferença de gols), a definição da vaga vai para os pênaltis.

Avançaram os três primeiros de cada grupo, além do quarto melhor colocado no geral. A Federação Paulista de Futebol ainda vai divulgar datas e horários dos duelos. Pela tabela básica, a disputa das oitavas de final está prevista para os dois próximos finais de semana (24/25 de agosto e 31/08 e 1º/09).

O campeão da Copa Paulista terá o direito de escolher entre a Copa do Brasil ou a Série D do Brasileiro de 2024, além de uma premiação de R$ 250 mil. O vice fica com a vaga restante em relação aos torneios e leva R$ 150 mil.

*Com informações do ge

↘️Receba gratuitamente o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3