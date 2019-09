Famílias Grávidas – Encontro de será hoje na Santa Casa

Mara Patrícia Nunes, enfermeira obstetra, dará todas as dicas sobre amamentação, a partir das 19h30, na Sala de Treinamentos 2.

Pele com pele, o calor daquele corpo tão pequeno grudado ao seu. Contato olho no olho da maneira mais intensa e carinhosa. Movimentos de respiração em harmonia. O sentimento de alívio e satisfação do ser aninhado no seu colo. Essa é a amamentação, momento mágico e tão especial para a mamãe e para o bebê, tema do Encontro de Famílias Grávidas desta terça-feira (17/9).

A ciência reforça a importância do aleitamento na construção desse vínculo. Mães que amamentam apresentam níveis mais elevados de ocitocina, o hormônio do amor, justamente o que promove a descida do leite. Se tem benefício para as mulheres, imagine para os filhos.

A enfermeira obstetra, Mara Patrícia Nunes, dará todas as dicas para ajudar pais e mães a contornar os obstáculos e permitir que a amamentação seja o que deveria ser sempre: um momento único de amor e paz. “Estamos discutindo este tema tão importante para a família. Há uma conexão muito forte durante o aleitamento, que muitos homens sentem que não há espaço para eles nesse processo. Mas a verdade é que são peças fundamentais. Afinal, embora seja tão prazeroso, nem sempre é um mar de rosas. E é aí que também entra a figura do pai. Sua presença e apoio fazem toda a diferença para a mulher nesse momento”, disse.

Ela destacou que irá falar detalhar sobre a pega. “O bebê deve ter o corpo voltado ao da mulher, barriga com barriga, a cabeça em posição mais elevada que o bumbum, na altura do seio da mãe, lábios bem para fora, como queixo próximo da mama, bochechas bem redondas, abocanhando o máximo da aréola que ele conseguir, nunca só o bico. A dor é sinal de que está errado”, contou.

Mamilo rachado ou machucado também significa que o recém-nascido não está mamando do jeito certo. “O leite não sai adequadamente e, além de aparecerem lesões, na maioria das vezes a criança não ganha peso. Para ajudar na cicatrização, o melhor é passar o próprio leite materno nos mamilos, várias vezes ao dia”, adiantou.

O Encontro de Famílias Grávidas é promovido pela Santa Casa e SanSaúde, a partir das 19h30. “Convidamos a todos para saber ainda mais sobre o universo, conhecendo nossa estrutura e profissionais. É a oportunidade de sanar dúvidas e trocar experiências, acabando com a insegurança principalmente dos papais de primeira viagem”, finalizou o provedor do Hospital, Luiz Fernando Góes Liévana.