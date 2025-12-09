Rafael Guanaes, do Mirassol, é eleito o melhor técnico do Brasileirão 

Treinador da surpresa do campeonato desbanca campeão e fatura prêmio da CBF.

Rafael Guanaes, do Mirassol, foi eleito o melhor técnico do Brasileirão 2025. Além de Guanaes, a equipe paulista também emplacou o lateral-esquerdo Reinaldo, artilheiro do time com 13 gols, na seleção do campeonato.

O treinador, de 44 anos, foi o escolhido na premiação oficial do campeonato, promovida pela CBF nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro. Ele assumiu o clube pouco antes do início da competição e levou o time estreante na elite ao histórico quarto lugar, com vaga direta para a Libertadores do ano que vem.

“Vim da última divisão do Estado de São Paulo, então tenho uma lista muito grande de pessoas para agradecer. Ninguém consegue fazer nada grande sozinho, e a gente conseguiu fazer algo extraordinário. Que extrapola o campo, cheio de propósito”, discursou Guanaes.

Sob o comando de Guanaes — que também fez sua estreia na primeira divisão nacional —, o Mirassol terminou o Brasileirão invicto em casa. O time amarelo e verde teve uma campanha de 67 pontos, com 56% de aproveitamento.

Na eleição de melhor técnico – o treinador que conquistou a Copa Paulista de 2018 com o Clube Atlético Votuporanguense – desbancou nomes como Filipe Luís, do campeão Flamengo, e Abel Ferreira, do Palmeiras.

*Com informações do ge