Votuporanga atinge a marca de 100 mil habitantes, segundo estimativa do IBGE 

Nesta semana, Votuporanga recebeu a confirmação do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas) de que atingiu a marca de 100 mil habitantes, mais precisamente, 100.159. Nos últimos dez anos, o crescimento no índice populacional foi superior a 10%. Os números comprovam que a cidade vem se destacando como referência regional em inúmeros serviços, atraindo, a cada ano, mais moradores que buscam uma vida com mais qualidade e também oportunidades de qualificação e emprego.

“Votuporanga é uma cidade em pleno desenvolvimento, que vem se destacando na região, e é perceptível esse crescimento. São novas empresas se instalando aqui, o comércio em constante expansão”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Miguel Maturana Filho.

O estudo do IBGE também é um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos. No entanto, segundo dados da Secretaria da Fazenda, Votuporanga se manteve no mesmo índice da tabela de coeficiente, já que está na faixa de habitantes entre 91.693 a 101.880.

Como arquiteto e urbanista de formação, o prefeito Jorge Seba entende a importância do planejamento urbano para que a cidade continue crescendo de forma ordenada, com equipamentos e serviços públicos que atendam às necessidades das famílias. “É preciso governar hoje, mas pensando lá na frente, preparando a cidade para as próximas décadas para que continuemos com este crescimento organizado”, disse o prefeito.

