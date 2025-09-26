Homem é preso suspeito de se passar por criança para pedir e compartilhar imagens de abuso sexual infanto-juvenil 

O mandado de busca e apreensão foi cumprido na propriedade rural onde o homem trabalhava como caseiro. Investigado foi preso em flagrante em São José do Rio Preto/SP.

Um homem de 43 anos foi preso nesta quinta-feira (25.set), em São José do Rio Preto/SP, suspeito de se passar por criança para pedir e compartilhar imagens de abuso sexual infanto-juvenil.

Conforme apurado, ele usava aplicativos de mensagens para ter acesso às vítimas, que eram induzidas a compartilhar imagens de nudez.

À reportagem, o delegado responsável pela investigação, Victor Ramazzotti, esclareceu que, ao se passar por criança, o suspeito conseguia manter um diálogo para convencer facilmente as vítimas.

O mandado de busca e apreensão foi cumprido na propriedade rural onde o homem trabalhava como caseiro.

No local, a polícia encontrou fotos e vídeos de menores em situação de abuso sexual, armazenados nos dispositivos eletrônicos do investigado.

Diante dos indícios, o homem foi preso em flagrante. Três celulares foram apreendidos e serão periciados. Em depoimento à polícia, ele confessou que trocava e acessava esse tipo de conteúdo, mas negou qualquer contato íntimo com as crianças.

As investigações prosseguem para identificar vítimas e eventuais conexões com redes de exploração.