Homem é preso suspeito de estuprar criança de 8 anos em Rio Preto 

A descoberta do crime ocorreu quando a criança reclamou de dores na região pélvica e foi levada pela mãe à UPA Tangará.

Um homem de 56 anos foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM) de São José do Rio Preto/SP, na noite deste domingo (21.jun), suspeito de estuprar uma criança de apenas 8 anos de idade. O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

A descoberta do crime ocorreu quando a criança reclamou de dores na região pélvica e foi levada pela mãe à UPA Tangará. Após conversar com a criança, a médica da unidade identificou sinais de violência sexual e encaminhou a menina ao Hospital da Criança e Maternidade (HCM), para exames e acompanhamento médico.

Equipes da Guarda Civil Municipal foram acionadas e se dirigiram à residência do homem, que é vizinho da criança. Ele foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Defesa da Mulher. Ele já possuía passagens anteriores pelo crime de estupro e permaneceu preso à disposição da Justiça.

O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil para apurar todas as circunstâncias do crime.