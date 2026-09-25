Motociclista morre em acidente com van e carreta na SP-310 em Rio Preto 

Acidente ocorreu no km 444 da Rodovia Washington Luís (SP-310), em São José do Rio Preto/SP, e interditou as duas faixas da rodovia, provocando congestionamento de aproximadamente cinco quilômetros.

Um motociclista morreu em um acidente envolvendo uma van e uma carreta na tarde desta sexta-feira (25.set), na Rodovia Washington Luís (SP-310), em São José do Rio Preto/SP.

Segundo a Ecovias Noroeste Paulista, responsável pelo trecho, a vítima trafegava pela rodovia quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, bateu em uma van que seguia pela faixa da esquerda.

Após a colisão, o motociclista caiu na pista e, na sequência, foi atingido por uma carreta. O acidente ocorreu na altura do km 444, no sentido interior-capital.

Equipes de atendimento foram mobilizadas, mas a morte do motociclista foi constatada no local.

Por causa do acidente, as duas faixas da Rodovia Washington Luís precisaram ser interditadas. Durante o atendimento da ocorrência, os veículos foram direcionados pelo acostamento. A interdição provocou aproximadamente cinco quilômetros de congestionamento no trecho.

Até as últimas informações disponíveis, a identidade do motociclista não havia sido divulgada. As circunstâncias que provocaram o acidente deverão ser esclarecidas.