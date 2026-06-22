Arboleda se reapresenta, e São Paulo debate reintegração do zagueiro 

Jogador terá semana decisiva sobre o futuro depois da saída do executivo Rui Costa.

Arboleda retornou ao CT da Barra Funda nesta segunda-feira e ganhou um novo cenário em sua busca de ser reintegrado ao elenco do São Paulo.

O zagueiro equatoriano segue realizando atividades separadamente do restante do grupo, mas a demissão de Rui Costa abre caminho para uma reavaliação de sua situação.

Estava previsto pela diretoria que o defensor se apresentaria alguns dias depois do retorno do elenco, ocorrido na última quarta-feira. Arboleda está afastado desde maio, após permanecer cerca de um mês no Equador sem comunicar previamente a diretoria.

O São Paulo atua nos bastidores para negociá-lo, mas ainda não recebeu uma proposta considerada satisfatória. Paralelamente, o equatoriano pede para voltar a treinar normalmente com os demais companheiros.

Um dos principais defensores da saída de Arboleda era Rui Costa. O então executivo de futebol considerava a atitude do atleta uma afronta ao grupo e mantinha posição irredutível sobre sua permanência fora das atividades.

Rui Costa foi demitido no último sábado. Rafinha assumiu interinamente o comando do departamento de futebol enquanto o clube busca um substituto. Com isso, Arboleda passa a ter um fato novo em sua tentativa de retorno.

Pesa a favor do defensor a boa relação com integrantes importantes do departamento de futebol. Arboleda atuou ao lado de Rafinha entre 2022 e 2024 e também trabalhou com Dorival Júnior na conquista da Copa do Brasil de 2023.

O equatoriano chegou a ser sondado por clubes da Série A, como Santos e Vitória, porém, as conversas não avançaram. Além da questão disciplinar, o atleta possui um dos salários mais elevados do elenco.

Arboleda deve se reunir com Dorival Júnior nos próximos dias para discutir uma possível reintegração ao elenco principal. Internamente, a comissão técnica considera fundamental a contratação de um zagueiro para o segundo semestre.

Rui Costa chegou a conduzir negociações por Domingos Duarte, do Getafe, e Arthur Chaves, do Hoffenheim, mas as tratativas não avançaram. Neste cenário, o retorno do equatoriano passa a ser uma alternativa para ampliar as opções defensivas do elenco.

*Com informações do ge