Deputado Carlão Pignatari convida população para palestra de Guilherme Derrite em Votuporanga

Ex-secretário da Segurança Pública de São Paulo e pré-candidato ao Senado estará na Câmara Municipal para debater segurança, desenvolvimento e os desafios da região.

O deputado estadual Carlão Pignatari (PSD) está convidando toda a população de Votuporanga e dos municípios da região para participar de uma importante palestra que será realizada no próximo dia 29 de junho, às 10h, na Câmara Municipal de Votuporanga. O evento contará com a presença do deputado federal Guilherme Derrite, ex-secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo e apontado como um dos principais nomes do Partido Progressistas (PP) para a disputa ao Senado Federal nas eleições de 2026.

Com o tema “Segurança & Desenvolvimento – Desafios da Região”, o encontro promete reunir lideranças políticas, representantes de entidades, empresários, profissionais da segurança pública e moradores interessados em discutir temas que impactam diretamente o presente e o futuro do interior paulista. A palestra está sendo organizada e realizada pela Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Votuporanga, sob a coordenação do presidente da Câmara, Daniel David, que tem trabalhado para promover debates e iniciativas voltadas ao fortalecimento da cidadania, da gestão pública e do desenvolvimento regional. O evento reforça o compromisso do Legislativo votuporanguense em aproximar a população de temas relevantes para o futuro da cidade e de toda a região.

Natural de Sorocaba, Guilherme Muraro Derrite construiu sua trajetória profissional na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ingressou na Academia de Polícia Militar do Barro Branco em 2003 e formou-se oficial da corporação em 2006. Capitão da Polícia Militar, também é bacharel em Ciências Sociais e Segurança Pública, bacharel em Direito e possui pós-graduação em Ciências Jurídicas e Direito Constitucional.

Sua experiência na área da segurança pública o levou à Câmara dos Deputados, onde foi eleito deputado federal por São Paulo em 2018 e reeleito em 2022. Em 2023, licenciou-se do mandato para assumir a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, função que exerceu em diferentes períodos ao longo da atual gestão estadual, tornando-se uma das principais referências nacionais no debate sobre combate à criminalidade, fortalecimento das forças policiais e modernização das políticas públicas de segurança.

Ao longo de sua carreira, Derrite também atuou como professor em cursos de formação policial e integrou temporariamente o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Sua formação acadêmica e experiência prática na segurança pública fizeram dele uma das vozes mais respeitadas do país quando o assunto é segurança, prevenção à violência e políticas públicas voltadas à proteção da população.

Para o deputado Carlão, a presença de Derrite em Votuporanga representa uma oportunidade valiosa para que a população conheça de perto as discussões que estão moldando o futuro do Estado de São Paulo.

“Guilherme Derrite é um homem público preparado, com ampla experiência na segurança pública e profundo conhecimento dos desafios enfrentados pelos municípios paulistas. Sua atuação sempre foi marcada pela defesa da segurança da população, pela valorização das forças policiais e pela busca de soluções concretas para os problemas que afetam as cidades. É uma liderança que conhece a realidade das ruas, que viveu a segurança pública na prática e que tem contribuído de forma decisiva para os avanços conquistados pelo Estado de São Paulo. Tenho certeza de que será uma palestra extremamente enriquecedora para todos que participarem”, destacou o deputado Carlão.

O deputado Carlão também ressaltou que a discussão sobre segurança pública está diretamente ligada ao desenvolvimento econômico e social das cidades: “Não existe desenvolvimento sem segurança. Quando uma região oferece segurança para as famílias, para os trabalhadores e para os empreendedores, ela cria um ambiente favorável para novos investimentos, geração de empregos e melhoria da qualidade de vida. Além disso, teremos a oportunidade de discutir os desafios da nossa região, ouvir experiências bem-sucedidas e debater caminhos para que São Paulo continue avançando. Por isso, o tema escolhido para esta palestra é tão relevante para Votuporanga e todo o interior paulista”, afirmou o deputado Carlão.

O evento será realizado na Câmara Municipal de Votuporanga, localizada na Praça Vereador Viana Filho, na Vila América, e terá entrada gratuita. A expectativa é reunir um grande público para acompanhar a palestra e participar do debate sobre segurança pública, desenvolvimento regional e os desafios que impactam diretamente os municípios do interior.

O deputado Carlão reforçou o convite para que lideranças, estudantes, profissionais da área de segurança, empresários e toda a comunidade participem do encontro: “Será uma grande oportunidade para ouvir uma das principais lideranças políticas do Estado de São Paulo, trocar experiências, ampliar o conhecimento sobre temas que afetam diretamente a vida da população e debater o futuro da nossa região. Convido todos para estarem conosco neste importante momento”, concluiu o deputado Carlão.