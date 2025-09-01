Homem é preso por ameaçar companheira e enteada em Votuporanga  

A ocorrência foi registrada no início do último sábado (30), na zona rural do município.

Um homem foi preso na noite do último sábado (30.ago), em uma propriedade rural próxima a Votuporanga/SP, após ser acusado de ameaçar de morte e agredir verbalmente sua companheira e a enteada.

De acordo com o apurado, a Polícia Militar foi acionada, por volta das 19h10, para atendimento do chamado que versava sobre as ameaças sofridas pelas vítimas por parte do suspeito, que inclusive vinham ocorrendo há algum tempo, gerando medo e insegurança.

Já pelo local, os PMs constataram que apesar do clima de tensão, as vítimas não apresentavam lesões aparentes. Diante da gravidade da situação, o homem foi conduzido à Central de Flagrantes de Votuporanga, onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça.