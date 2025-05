Segundona: Tanabi encara a Santacruzense na abertura do returno 

O duelo ocorre neste domingo (25), às 10h, no Estádio Leônidas Camarinha, em Santa Cruz do Rio Pardo/SP.

Pela sexta rodada do Campeonato Paulista Sub-23 – Segunda Divisão, o Tanabi SAF entra em campo neste fim de semana para enfrentar a Santacruzense, em Santa Cruz do Rio Pardo/SP. A partida marca o início do returno da competição, e é a reedição do confronto que abriu o campeonato, quando o Índio da Noroeste venceu por 2 a 1 no Estádio Alberto Victolo, em Tanabi.

Vivendo excelente fase, o Tanabi lidera o grupo com 12 pontos em quatro jogos e 100% de aproveitamento. A equipe comandada pelo técnico Davi Zaqueo quer manter a sequência positiva e dar mais um passo rumo à classificação para a próxima fase. Já a Santacruzense ocupa a nona colocação com 5 pontos, resultado de uma vitória, dois empates e uma derrota – o que representa 41,7% de aproveitamento.

O comandante do Tanabi avaliou a preparação da equipe ao longo da semana e destacou o clima positivo no elenco: “A semana não poderia ser melhor, os resultados e as atuações da equipe fazem com que o ambiente fique muito positivo”, afirmou Davi Zaqueo.

Além do bom momento, o treinador também celebra o retorno de atletas importantes, que estavam fora por suspensão ou lesão, e reforça a força do elenco, inclusive com as opções no banco de reservas: “Vamos com a força máxima! Atletas importantes estão liberados de suspensão e recuperados de lesão. Vale a pena ressaltar que nosso banco de reservas tem feito muita diferença nos jogos passados. Vamos viajar com um grupo de 20 atletas para mantermos o nível de competitividade durante os 90 minutos”, completou o técnico.

Pensando no futuro da competição, Davi Zaqueo destaca que o desempenho no returno será decisivo não só para a classificação no grupo, mas também para a posição geral na tabela: “Nesse returno, precisamos continuar pontuando. Além de olharmos para o nosso grupo, precisamos olhar também no geral, pois uma classificação em primeiro no geral pode nos dar algum tipo de vantagem nas fases seguintes.”

A partida ocorre neste domingo (25.mai), no Estádio Municipal Deputado Leônidas Camarinha, com transmissão ao vivo pelo YouTube no canal oficial do Paulistão.