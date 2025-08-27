Homem é preso com drogas e armas em Fernandópolis 

P.H.A.N., de 38 anos, que possui longa ficha criminal, foi flagrado na noite desta segunda-feira (25), no bairro Jardim Barbosa.

A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Fernandópolis/SP prendeu em flagrante, na noite desta segunda-feira (25.ago), um homem de 38 anos, identificado pelas iniciais P.H.A.N., com drogas e três armas de fogo. A ação ocorreu na Rua Toshio Massuda, no Jardim Barbosa.

Segundo apurado, o indivíduo que deixou o sistema prisional recentemente foi flagrado com uma espingarda calibre .36, uma garrucha calibre .22 e outra espingarda que possivelmente aceita munição calibre .22.

De acordo com a Polícia Civil, o homem possui extensa ficha criminal, com passagens por furto, roubo e tráfico de drogas.

O indivíduo foi levado para a Central de Flagrantes, ouvido e colocado à disposição da Justiça.