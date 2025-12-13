Adolescente morre baleado durante sessão de tatuagem em Mirassol 

Vítima foi atingida por disparo enquanto participava de encontro em chácara. Suspeito de 18 anos fugiu e ainda não foi localizado pela polícia.

Um adolescente de 17 anos morreu após ser baleado durante uma sessão de tatuagem em uma chácara no bairro Vista Alegre, em Mirassol (SP), na madrugada de sexta-feira (12.dez).

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados após relatos de disparo de arma de fogo no local. Quando chegaram, encontraram Rodrigo da Silva Barbosa gravemente ferido dentro do imóvel.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e encaminhou o jovem à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas ele não resistiu aos ferimentos.

Testemunhas contaram à polícia que um grupo de jovens se reunia na chácara e um rapaz fazia uma tatuagem no suspeito dos disparos, de 18 anos, e que manuseava uma arma de fogo.

A vítima teria entrado no cômodo brincando quando o disparo ocorreu. Segundo declarado ao boletim de ocorrência, o tiro foi acidental e não houve briga ou discussão.

De acordo com a polícia, a chácara não possui câmeras de segurança nos cômodos internos, apenas na entrada e na área da piscina. Bebidas alcoólicas foram encontradas no local.

O homem apontado como suspeito fugiu após o ocorrido. Ele não foi localizado até a última atualização desta reportagem. O caso foi registrado como homicídio.