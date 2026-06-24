Homem é preso após espancar a esposa em Votuporanga 

A.S.S., confessou aos PMs que agrediu B.C.P.F., dentro do imóvel no bairro das Paineiras, na zona oeste.
Um homem foi preso pela Polícia Militar no início da noite desta segunda-feira (22.jun), após espancar violentamente a esposa dentro de casa, no bairro das Paineiras, em Votuporanga/SP.
De acordo com o apurado, por volta das 18h16, a Polícia Militar foi acionada via Copom (Central de Operações da Polícia Militar) para atendimento de uma suposta ocorrência de violência doméstica na Rua das Aroeiras, na zona oeste da cidade.
Em seguida, já pelo local, policiais militares, que atuavam pela Atividade Delegada, conversaram com a vítima, identificada pelas iniciais B.C.P.F., que contou ter sido agredida pelo seu marido A.S.S., com socos em sua face e puxões de cabelos, sendo derrubada ao solo. Em seguida, o suspeito teria desferido chutes contra a cabeça da vítima, resultando em lesões na cabeça, hematomas do lado direito e esquerdo da testa, cortes na boca, além de sangramento que sujou sua roupa.
O suspeito foi abordado pelos PMs, e após ser questionado, confessou a autoria das agressões, sendo preso por violência doméstica e apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.