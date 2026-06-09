Homem é preso após descumprir medida protetiva e invadir casa da mãe em Votuporanga 

14
Homem é preso após descumprir medida protetiva e invadir casa da mãe em Votuporanga – Foto: Polícia Militar/Divulgação

M.H.O.L., foi flagrado pela Polícia Militar no imóvel localizado na Rua Miguel Andreo, no bairro Jardim Palmeiras I.

Um homem foi preso pela Polícia Militar após descumprir uma medida protetiva e invadir a casa da própria mãe no bairro Jardim Palmeiras I, em Votuporanga/SP, na manhã deste domingo (7.jun).

De acordo com o apurado, por volta das 9h08, a Polícia Militar foi acionada via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) para atendimento de uma ocorrência de violência doméstica, entre mãe e filho, pela Rua Miguel Andreo, na zona sul da cidade.

Já pelo local, os PMs constataram que naquela oportunidade não havia violência doméstica, contudo configurou a quebra da medida cautelar, onde o filho tem que estar afastado da mãe I.C.R.L., em no mínimo 100 metros.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Votuporanga, onde M.H.O.L., foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR