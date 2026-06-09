7º Torneio Votuclube/Ziv de Beach Tennis reúne mais de 350 atletas e fortalece calendário esportivo regional 

A competição ocorreu de 3 a 7 de junho, com premiação de R$ 23 mil, distribuída entre todas as categorias.

De 3 a 7 de junho, o Votuporanga Clube foi novamente o epicentro do beach tennis regional com a realização do 7º Torneio Votuclube/Ziv de Beach Tennis 2026. Em uma edição que confirmou o caráter tradicional e o alcance interestadual do evento, a competição, organizada em parceria com o Beach Tennis Votu, reuniu mais de 350 atletas e atraiu um público superior a 5 mil pessoas ao longo dos cinco dias de disputas, consolidando-se como um dos torneios mais concorridos e prestigiados do interior paulista.

No total, foram 10 categorias em disputa, contemplando diferentes níveis de jogo e garantindo uma programação intensa de partidas, com elevado nível técnico em todas as quadras. A premiação de R$ 23 mil, distribuída entre todas as categorias, reforçou o peso competitivo do torneio e ajudou a atrair atletas de diversas cidades e estados, que enxergam o Torneio do Votuclube de grande relevância no calendário da modalidade.

Outro destaque desta edição foi a força do apoio comercial. O torneio contou com a adesão de grandes marcas patrocinadoras, evidenciando o crescente interesse do mercado pelo beach tennis como plataforma de visibilidade e relacionamento com o público. À frente desse movimento, esteve a Ziv Professional, patrocinadora master do evento. Especializada em cosméticos capilares de alta performance, a marca tem foco em resultados de salão, com fórmulas avançadas desenvolvidas para atender às exigências de profissionais e consumidores que buscam qualidade premium. A presença da Ziv Professional agregou valor à experiência dos atletas e do público, reforçando a imagem do torneio como um produto esportivo e de entretenimento de alto padrão.

Segundo Giuliano Beraldi, organizador e produtor do evento, o torneio do Votuclube ocupa um lugar especial na agenda dos praticantes de beach tennis. Mesmo com a crescente oferta de competições em Votuporanga e região, muitos atletas fazem questão de reservar a data. O motivo, explica ele, está na combinação entre a forte aceitação de público, a estrutura oferecida e a qualidade dos jogadores presentes, o que torna o Torneio do Votuclube um dos torneios mais difíceis e disputados do circuito local.

Do ponto de vista institucional, o presidente do Votuporanga Clube, Dr. Igor Billalba Carvalho, destaca que o torneio já é um dos principais eventos do calendário esportivo da entidade. Para além da modalidade em si, a competição funciona como uma vitrine da estrutura do clube e da atmosfera acolhedora oferecida aos visitantes. Dr. Igor adianta que a ideia, a partir desta edição, é aproveitar a visibilidade do beach tennis para ativar e integrar outras modalidades, convidando a comunidade e o público de fora a conhecer de perto a infraestrutura aconchegante e multifuncional do Votuclube.

Com números robustos, quadras cheias, arquibancadas participativas, marcas de peso associadas ao evento e jogos de alto nível, o 7º Torneio Votuclube/Ziv de Beach Tennis 2026 reafirma a força do beach tennis na região e evidencia o papel do Votuporanga Clube, do Beach Tennis Votu e de seus patrocinadores como protagonistas no desenvolvimento da modalidade, tanto esportiva quanto socialmente.