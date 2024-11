Força Tática apreende adolescente por tráfico de drogas 

Com o suspeito que foi flagrado no bairro Jardim das Palmeiras foram encontrados porções de crack, cocaína e dinheiro.

Um adolescente foi apreendido por tráfico de drogas na noite desta quarta-feira (30.out), no bairro Jardim das Palmeiras, em Votuporanga/SP.

De acordo com informações dos registros policiais, uma equipe da Força Tática realizava patrulhamento pela Rua Amélio João Gossn, quando visualizou um menor em frente à residência fazendo contato com um casal.

Ainda segundo os registros, era de conhecimento dos PMs que o menor havia sido apresentado na Central de Flagrantes no dia anterior, por outra equipe policial, por estar em posse de drogas, motivo pelo qual foi abordado. Em seguida, os policiais militares notaram que o jovem percebendo a presença da viatura, colocou a mão no bolso e se desfez de algo, jogando no chão.

A equipe realizou a abordagem e durante revista pessoal encontrou um invólucro de plástico contendo várias pedras de crack e R$ 71,00, além de constatar que o objeto dispensado era uma porção grande de cocaína.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.

