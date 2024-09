Homem é preso após atear fogo na companheira em Araçatuba 

Vítima sofreu diversas queimaduras pelo corpo. A Santa Casa não divulgou o estado de saúde dela. O caso vai ser investigado.

Um homem de 40 anos foi preso após atear fogo na companheira dele, uma mulher de 41 anos. O crime ocorreu no bairro Vila São Paulo, em Araçatuba/SP, na noite desta segunda-feira (9.set).

A Polícia foi chamada para o atendimento da ocorrência. Inicialmente o suspeito disse que ele e a esposa, ambos moradores em situação de rua, estavam dormindo quando um carro passou e uma pessoa ateou fogo em ambos. O casal foi encaminhado à Santa Casa de Araçatuba.

O homem tinha queimaduras nas mãos e a mulher em várias partes do corpo. Pouco tempo depois, os policiais tiveram acesso à imagem de uma câmera de segurança que mostra que não havia nenhum carro nas proximidades do local.

Pelo vídeo, é possível ver o suspeito se aproximando da companheira e, na sequência, uma enorme bola de fogo aparece. Em seguida, ele tenta apagar as chamas. Ao ser questionado pelos policiais, o homem negou a autoria do crime. Porém, por conta da imagem ele foi preso por tentativa de feminicídio logo após ser liberado do hospital.

A vítima segue internada. A Santa Casa não divulgou o estado de saúde dela.

O caso vai ser investigado.

